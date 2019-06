Polise para teklif etti tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda yaya olarak yürümekte olan zanlı V.C.U., üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulunması üzerine paralar ile ilgili izahat istendiğinde polise para teklif etmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Varol olayla ilgili bulguları aktardı. Varol huzurda bulunan zanlı V.C.U.’nun gerçekleştirilen huzur operasyonunda üzerinde 58 bin 700 dolar bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının paralar ile ilgili izahat vermesi için karakola celp edildiğini ve kendisini sorgulayan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay tarafından sorgulanmakta olduğu sırada "Can we nagotiate this? I can give you some cash (Bunu görüşebilir miyiz? Sana biraz nakit verebilirim)" diyerek görevli polise rüşvet teklif ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu rüşvet teklif etme suçunun dışında bulunan paraların nereden temin edildiği hususunda Mali Polisin soruşturma başlattığını belirterek ilk etap da zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın iki farklı yönü olduğunu belirterek bu aşamada tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.