Polise paket götürdü, tutuklandı

Baf polisi, verdiği yemek siparişini götüren yabancı uyruklu bir paket servis elemanını tutukladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, pazartesi gecesi nöbetçi olan bir polis memuru tarafından verilen yemek siparişi yabancı uyruklu bir paket servis elemanı tarafından teslim edildi. 25 yaşındaki elemanın yabancı uyruklu olduğunu gören bir başka memur, bu kişinin güneydeki statüsünü araştırdı.

Kişinin, siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu için güneyde yasal ikamet ettiğini ancak çalışma izni bulunmadığını fark eden polis, hem servis elemanını hem de 32 yaşındaki işverenini tutukladı, aleyhlerine dava okuduktan sonra serbest bıraktı.