“Polise inceleme talimatı verdim”

“Bu insanlar, halkın için girdiyse büyük hata vardır” diyen Başbakan Ersin Tatar, ‘Karantina şartı’ ile gelindiğini söyledi, Polis Genel Müdürlüğü’nü arayarak inceleme talimatı verdiğini açıkladı.

Bugüne kadar özel izinler verildiğini, bu olayda da ‘güven’ duygusu ile onayın verildiğini belirten Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu Sekteri’nin ‘yeterince net’ bulmadığı için kararın yazılmadığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, pandemi nedeniyle çok uzun süreli Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldığını anımsattı, yorucu olsa da doğru kararlar aldıklarına inandıkları bir süreç yaşandığını söyledi.

Bugüne kadar özel izinler verildiğini, bu olayda da ‘güven’ duygusu ile onayın verildiğini belirten Tatar, Bakanlar Kurulu Sekteri’nin ‘yeterince net’ bulmadığı için kararın yazılmadığını kaydetti.

Detayların o gün değil, ondan sonra ortaya çıktığını söyleyen Tatar, “Günün sonunda bizim niyetimizden kimsenin kuşkusu olmaz” dedi.

‘Karantina şartı’ ile gelindiğini söyleyen Başbakan Tatar, Polis Genel Müdürlüğü’nü arayacak ‘araştırma’ talimatı verdiğini de belirtti.

“Biz bu kararı alırken hiçbir art niyetin, yanlışlığın olmayacağı düşüncesindeydik” diyen Tatar, Bakanlar Kurulu’nun bir bütün olduğunu söyledi.

Bu isimlerin gelmesi ve teması yapmasının yatırım açısından önemli olduğunu kaydetti, böyle bir marinanın yapılması için Bakanlar Kurulu’nun da onayının olması gerektiğine değindi.

Başbakan Tatar, “Bir yanlışlık varsa göreceğiz” dedi.

Kabine değişikliğine ilişkin soruya yanıt vermedi...

Başbakan Ersin Tatar, kabine değişikliğine ilişkin CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın sorusuna ‘yanıt vermek istemediğini’ söyledi. Nereye gittiklerini bilmediklerini söyleyen Ersin Tatar, soruşturma talebini yineledi.

“Gerçekleri benim de bilme hakkım var” dedi.