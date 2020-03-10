Polise hakarete 1 ay hapis cezası

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi hapis cezasına çarptırıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Dindi, 1 ay hapse mahkum edildi.

Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen karar duruşmasında olayın 2019 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiği belirtildi.

Sanığın, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kendisini rapor edeceği gerekçesi ile trafik şubesinde görevli M.A.’ya yüksek sesle bağırıp ,”Beni yazamazsınız. Üzerindeki üniformaya dua et, yoksa senin ağzını burnunu kırardım. Üniformayı çıkar da gel” şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildi. Kamu görevi yapan polise hakaret eden sanık hakkındaki tüm olguların değerlendirildiği belirtilerek, 1 ay hapse mahkum edildiği açıklandı.