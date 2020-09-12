Polise gelen ihbar yakalattı

Lefkoşa Ortaköy’de Narkotik polisinin operasyonu sırasında üzerinde uyuşturucu ile yakalanan S.M.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.

Sakallı olay yerine giden polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın pusu kurduğunu ve S.M.K.’nin 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca olay yerine çantayı gizleyenler ile zanlıyı olay yerine bırakan kişi veya kişilerin halen daha aranmakta olduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı müvekkilinin gönüllü ifadesinin zorla alındığı iddiasında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilip avukatı ile görüşme yapmasına imkân tanınmasına emir verdi.