Polise erken emeklilik için '1 OCAK 2019' önerisi

Öneri yasallaşırsa 1987 ila 2008 yılları arasında mesleğe giren polisleri kapsayacak.



Yüzlerce polisi ilgilendiren Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Değişiklik Yasa Önerisi, yeniden komite görüşüldü, oyçokluğu ile bir kez daha Meclis’e gönderildi.



Ayşe GÜLER

Polis Örgütü’nde 25 yıl fiil hizmet vererek, emeklilik hakkı kazanmasına rağmen ‘emekli maaşı’ alamayan yüzlerce polisi ilgilendiren Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Değişiklik Yasa Önerisi,

yeniden komite görüşüldü, oyçokluğu ile bir kez daha Meclis’e gönderildi.

Anayasa aykırılık ve hukuksal zemin tartışmaları gölgesinde yeniden komiteye gönderilen yasa önerisinde içerik ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadı, yalnızca yürürlüğe giriş tarihinde değişikliğe gidildi.

Daha önce Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi planlanan yasa önerisinin giriş tarihi, UBP’li komite üyeleri tarafından 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi.

1 OCAK 2019… Anayasa aykırılık tartışmaları gölgesinde kalan yasa önerisinde içerik ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadı, yalnızca yürürlüğe giriş tarihinde değişikliğe gidildi. Daha önce Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi planlanan yasa önerisinin giriş tarihi, UBP’li komite üyeleri tarafından 1 Ocak 2019 olarak değiştirildi.

CTP’li üyelerden olumsuz oy…

Polis içerisinde de huzursuzluk yaratan, farklı görüşleri ortaya çıkaran yasa önerisine CTP’li komite üyeleri olumsuz oy kullandı.

UBP’li komite üyelerinin Sosyal Güvenlik Yasası’nda değişiklik talep ettiği, Çalışma Bakanlığı’nın söz konusu öneriye olumsuz görüş verdiği de öğrenildi.

SOSYAL GÜVENLİK YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ… Polis içerisinde de huzursuzluk yaratan yasa önerisine CTP’li komite üyeleri olumsuz oy kullandı. UBP’li komite üyelerinin Sosyal Güvenlik Yasası’nda değişiklik talep ettiği, Çalışma Bakanlığı’nın söz konusu öneriye olumsuz görüş verdiği de öğrenildi.

Pazartesi Meclis’te, sonrasında Akıncı’ya gönderilecek…

Oyçokluğu ile İdari, Kamu ve Sağlık İsleri Komitesi’nden geçen Yasa Önerisi, Pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.

Öneri, Meclis’ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderilecek.

Geriye dönük ödeme yapılmayacak…

Yapılan düzenlemeler, polis mensuplarını memnun ederken, özellikle Anayasa aykırılık tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Hatırlanacağı üzere yasa önerisinin hayata geçmesi halinde emekli olmasına rağmen, emekli maaşı alabilmek için bekleyen polislere geriye dönük ödeme yapılmayacak.

Ancak, önerinin yasallaştığı gün itibariyle ödemeler başlayacak.

1987 ila 2008 yılları arasındaki polisleri kapsayacak

Öneri yasallaşırsa 1987 ila 2008 yılları arasında mesleğe giren polisleri kapsayacak.

Yaşanan sıkıntı neydi?

Bilindiği üzere Polis Yasası kapsamında 25 fiili hizmet yılını dolduran polis mensupları, emekliliğe hak kazanıyordu ancak emeklilik yaşının 55 olması nedeniyle 10 yıl sonra emeklilik maaşını alabiliyordu.

Polisin de GKK’ya bağlı olmasına rağmen askeri personellerde Emeklilik Yasası’nın bu maddesi geçerlilik arz etmiyor, uygulanmıyordu.

Yapılan düzenleme ile söz konusu durum ortadan kaldırıldı, 25 filli hizmet yılı dolduran ve 45 yaşında olan polisler de emeklilik maaşı alabilecek.

Tufan Erhürman uyarmıştı:

“Polis içinde ayrım yaratıyor… Çoğunluğu kapsamıyor”

Erhürman, getirilen düzenlemenin Maliye Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre 446 polis için işe yararken geriye kalan 1800 polis için işe yaramadığına vurgu yapmıştı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman geçtiğimiz hafta mecliste yaptığı konuşmada konu ile ilgili hukuki uyarılar yapmıştı.

Başsavcılığın iki farklı görüşünde çelişen noktalar olduğuna işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendisinin de polis mensuplarınca Serdar Denktaş’ın dediği gibi tepki aldığını ancak seçime yönelik bir gailesi olmadığını, sadece ifade ettiklerinin anlaşılmaması nedeniyle üzüntü yaşadığını kaydetmişti.

Açık ve net yeniden görüşlerini ifade edeceğini kaydeden Erhürman, Başsavcılığın görüşünde katıldığı ve katılmadığı gerekçeleri açıklamıştı.

Yasanın gerekçesinde, polislerin de Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olduğu ve bu nedenle askerle aynı haklara sahip olması gerektiğinin yazıldığını belirten Erhürman, Sivil Polis Kuvvetleri’nin de Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olduğuna işaret etmişti.

Erhürman, gardiyanların da, ameliyat hemşirelerinin de çalışma koşullarının farklı olduğu ve dünyada riskli çalışma koşullarında çalışanlarına farklı haklar tanındığını ve bunun Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olmadığını kaydetmişti.

Bunun, polisin yaptığı mesleğin diğer mesleklerden zor ve riskli olması ile ilgili olduğuna işaret eden Erhürman, bu nedenle savcılığın bu gerekçesine katılmadığını açıklamıştı.

Başsavcılığın bir diğer gerekçesinin, düzenlemenin kamu maliyesine etkisinin ne olacağı hesaplanmadığından kamu yararına aykırı olduğu için Anayasa’ya da aykırı olacağı yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, bu noktada Başsavcılığa katılmasına karşın, Başsavcılığın bunu hukuki bir gerekçe olarak saymasına katılmadığını belirtmişti.

Erhürman, Başsavcılığın iki gerekçesine de bir hukukçu olarak katılmamasına karşın, Başsavcı’nın bu tasarı ile 2007’den sonra polis olanlarla, önce olanlar arasında eşitsizlik olacak görüşüne katıldığını belirtmişti.

Son bir haftadır kendisine polis mensuplarına mail yağdığını ifade eden Erhürman, polis mensuplarının bu yasanın kendilerini kapsamayacağının farkında olmadığını kaydetmişti.

Polise hak tanıyorsak bütün polislere hak tanıyacak bir şey olması, risk taşıyan diğer kişilerin de kapsayan bir şey olması gerektiğinin altını çizmişti.

“Aynı mesleği yapanlar arasında, ne zaman işe girdiğine bağlı olarak kaç yıldan emekli olacakları açısından fark yaratacaksınız” diyen Erhürman, birçok milletvekilinin bunun farkında olmadığını kaydetmişti.

Erhürman, getirilen düzenlemenin 446 polis için işe yararken geriye kalan 1800 polis için işe yaramadığına vurgu yapmıştı.

“Bu insanların koşullarının değiştirmek, düzenlemek gerekir ama bunu yaparken ne yaptığımızı bilmek, polisin kendi içinde ayrım yapmamak gerekir” şeklinde konuşan Erhürman, bu nedenle komitede olumlu oy verdiklerini ancak polisin kendi içinde yaratılacak huzursuzluk açısından bu işi doğru bulmadığını açıklamıştı.