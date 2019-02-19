Polis: "Zanlı gözlük takmadığında yüzde 70 görmüyor"

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde yönetimindeki araç ile yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü zanlı M.T bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İnanç Çoktan olayla ilgili bulguları aktardı.

Çoktan, 15 Şubat tarihinde, saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki kadın zanlı M.T yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki kadın Shahlo Bekenova’ya çarptığını söyledi.

Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve yapılan tetkiklerde kafatasında kırık ve beyin kanası geçirdiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı.

Çoktan, müştekinin beynindeki kanamanın arttığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

“Zanlı, çarpma noktasına itiraz etti”

Zanlının gözlük takmadığı durumda yüzde 70 oranında görmediğini belirten polis memuru Çoktan, bu hususta doktor raporu alındığını belirtti.

Çoktan, kaza mahalline götürülen zanlının çarpma noktasına itiraz ettiğini söyledi.

Çoktan, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu ve hayatını kaybetmesi durumunda tahkikatın seyrinin değişeceğini belirterek, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.