Polis: “Zanlı eşine 'seni parça parça keser öldürürüm' dedi”

Lefkoşa’da eşini darp edip tehdit eden zanlı M.Y tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemile Özfadıl, olayla ilgili bilgi verdi. Polis, M.Y’nin 10 Kasım 2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet tehdidi, Kasti hasar ve Ciddi darp” suçlarından sorumlu olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa’da ikametgâhında eşi S.Y ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu eşine hitaben “adanın görmediği cinayeti işler seni parça parça keser öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Özfadıl, zanlının, kadını darp ettikten sonra cep telefonunu yere vurarak kırdığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Özfadıl, ayrıca zanlı M.Y’nin evin içindeki bebek banyosu ve teleskopa ayağı ile tekme vurup, kırılmalarına sebebiyet verip, hasara uğrattığını aktardı.

Cemile Özfadıl, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Akova’da annesine ait evde kalabileceğini beyan edip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmasını direktif verdi. Ayrıca KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer, ayrıca zanlının Akova bölgesinden izinsiz ayrılmamasına da emir verdi.