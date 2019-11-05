Polis: “Zanlı ‘direksiyon başında uyuşturucu madde kullandım’ dedi”

Mağusa’da trafik kazasına sebebiyet veren 21 yaşındaki genç sürücü kazadan önce uyuşturucu madde kullandığını söyledi.

Bugün mahkemeye çıkarılan söz konusu sürücü neden olduğu kazada, Okka Cofee önünde, kullandığı araçla karşı şeride geçip, aracıyla art arda iki araca çarptıktan sonra, bir başka aracın tavanının üzerine yan vaziyette durabilmişti. Hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan sürücünün polise “Direksiyon başında uyuşturucu madde kullandım” dediği mahkemede dile getirildi.