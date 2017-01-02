Vakıflar Bankası çalışanı, 2 çocuk annesi Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü polis tarafından ‘intihar’ olarak açıklansa da yakınları bu iddiaları kabul etmiyor.

Girne’nin sevilen isimlerinden 37 yaşındaki Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.

Polis, Vakıflar Bankası çalışanı, 2 çocuk annesi Akdoğan’ın ölümünü ‘intihar’ olarak açıklasa da aile, bu iddiaları kabul etmiyor.

Akdoğan’ın yakınları, çocuklarının da psikolog eşliğinde verdiği ifadelerle, ortada ‘şiddete maruz kalma’ yönünde ciddi iddialar olduğunu yineliyor.

Hatırlanacağı üzere Akdoğan, 30 Aralık tarihinde sabahın erken saatlerinde Kali Apartmanı’nda 3’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düşerek, yaşama veda ettiği açıklanmıştı.

Akdoğan, 31 Aralık tarihinde gözyaşlarıyla defnedilmişti…

Otopsi raporu: Yüksekten düşmeye bağlı ölüm

Akdoğan’ın arkasında soru işaretleri bırakarak hayatını kaybetmesi özellikle Girne bölgesinde konuşulmaya devam ederken, polis Akdoğan’ın ‘yüksekten düşmeye bağlı olarak’ yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polisten elde edilen bilgiye göre, Akdoğan’a 30 Aralık tarihinde otopsi yapıldı, yapılan otopside kesin ölüm sebebi ‘yüksekten düşmeye bağlı’ olarak belirlendi.

Eşi saatlerce sorgulandı…

Öte yandan olay öncesinde karısı ile tartıştıkları yönünde polise ifade veren Akdoğan’ın eşinin de akşam saatlerine kadar sorgulandığı öğrenildi.

Polis ‘kaza mı intihar mı cinayet mi” soruları karşısında Akdoğan’ın eşini saatlerce sorguladı.