POLİS YETERLİK SINAVINI 7 KİŞİ GEÇTİ



Polis Örgütüne alınacak olan polis adayları için yeterlik sınavı, bugün Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile yüksek okul ve üniversite mezunlarının 04 Ağustos tarihinde yazılı İngilizce sınavına katılacakları bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarını açıkladı. 152 kişinin başvurduğu sınava 148 kişi katıldı. Yeterlilik sınavını 7 kişi geçti.

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