Meltem SONAY

Polis Yasası görüşülüyor!

Saat: 14.37

Polis Yasası KOMİTEYE GERİ GÖNDERİLDİ!

POLİS YASASI KOMİTEYE! Komite Başkanı Kaşif Polis Yasası'nın YENiDEN DEĞERLENDİRLMEK üzere komiteye geri alınmasını önerdi, öneri OYÇOKLUGUYLA kabul edildi…

Yasa gündeme geldiğinde bütün partilerin destek açıkladığını ifade eden Yasa Önerisi’nin görüşüldüğü komitenin başkanı Ahmet Kaşif, ivedilikle ele aldıkları yasayı Genel Kurul’a sevk ettiklerini belirtti.

Kaşif, Polis’le ilgili Yasa Önerisi yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri gönderilmesini önerdi, Kaşif’in önerisi oyçokluğu ile kabul edildi. Meclis gruplar arası varılan mutabakatla bugünkü birleşimini kapattı, bir sonraki birleşimini 18 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Saat: 14.30

Denktaş: “Seçim yarışına kurban edilmemeli”

Polisle ilgili yasa önerisinin seçim sonrası ele alınması gereken bir Yasa Önerisi olduğu görüşünü belirten Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, bu şekliyle tek tip sosyal güvenliğin de yerle bir edileceği görüşünü belirtti. Gelecek için doğru olanı yapmaya çalıştıklarını ifade eden Denktaş, seçim yarışına kurban edilmemesi gereken yasanın, ciddiyetle ele alınması gerekliliğine vurgu yaptı, öneri sahiplerinin, öneriyi geri çekme temennisini belirtti.

Saat: 14.35

Çakıcı’dan tepki: HEP FİLM!

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, Yasa Önerisi’yle ilgili Başbakan’ın komiteye geri gönderilmesi veya verilecek ara ile yeniden düzenlenmesi önerisine tepki gösterdi.

Çakıcı’nın ifadeleri şöyle:

“Öneriyi iç etmek istiyorsunuz... Şimdi mi aklınıza geldi? Hiçbir şekilde samimi değilsiniz. Kadüke götürüyorsunuz…

Bu yasayı bu hale getiren UBP… Hep film ama yutmayız. Biz seçime gidiyoruz. Yasayı getiren arkadaşlarınız da UBP tarihini unutmuş olmalı.”

Angolemli: 10 dakika ara verilsin, düzenlensin”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de verilecek kısa bir aradan gerekli düzenlemenin yapılarak yasanın geçirilmesini gerektiği görüşünü belirtti.

Yasa Önerisi’nin komiteye götürülmesi durumunda kadük olacağını ifade eden, bir daha da Genel Kurul’a gelmeyeceği görüşünü belirtti.

Erhürman: “Cumhuriyetçi Türk Partisi buradadır, ne söylediği nettir”

“Cumhuriyetçi Türk Partisi buradadır, ne söylediği nettir. Nisabı da sağladık, oturum da bitene kadar buradadır. Bizim hiçbir yere kıvırdığımız yok.

Neyi doğru bulduğumuzu, neyi bulmadığımızı da açıkça söyledik. Benim iddiam bu iş ciddiyetle yapılmadığı ve ciddiyetle yapılmamaya da devam ediyor.

Neyse yapacağınız buyurun yapın, yanlışı da kim yapıyorsa, yanlış onun boynuna… Düşüncelerimiz açıktır nettir. Oy avcılığı yapmaya çalışanların da kimler olduğu bugün çok nettir.”

Saat: 14:15

Özgürgün: “Bu şekliyle geçerse Anayasa Mahkemesi’nden döner, yeniden değerlendirilsin”

Polis Yasası’na ilişkin önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı, oyçokluğu ile kabul edilmesinin ardından söz alan Başbakan Hüseyin Özgürgün, Erhürman’ın işaret ettiği polisler arasında ayrılık yaratacağından Anayasa’ya aykırı olacağı konusu nedeniyle bu şekilde geçirilmesinin sakıncalı olacağı görüşünü belirtti.

Başbakan Özgürgün, yasayla ilgili öneri sahipleri ve komite başkanına, bu aşamada bir ara verilip değerlendirilmesi veya komiteye çekilerek değerlendirilmesini önerdi.

Özgürgün, Yasa Önerisi’nin bu şekliyle geçmesi haline büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi’nden döneceği görüşünü belirtti.

Saat: 14:05

Soyer: “Polisin haklı talebine ciddi çıkış yolu bulunmalı”

Her yönü düşünülmeden bir beklenti yaratıldığını ifade eden CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, bu yasanın geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı’nın bu yasayı da incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne göndermesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Bunun da hukuk düzenini, Başsavcılık’la polisi de karşı karşıya getirebileceği ve bir çelişki yaratabileceği üzerinde duran Soyer, kimsenin buna hakkı olmadığının altını çizdi.

Polisin haklı taleplerini ele almak gerekliliğine değinen Soyer, polisin bu haklı talebine ciddi bir çıkış yolu bulunması gerektiğini vurguladı.

Soyer, “Kimin vicdanı kabul eder bu geçsin ama Cumhurbaşkanı Akıncı yollayın Anayasa Mahkemesi’ne ve polisimizle yargı çelişsin” diye sordu.

Soyer, “Polisin asker kimliğine haiz olduğunu bu kürsünden vurgulamak da hataların en büyüğüdür. Polis asker değildir, iç güvenlikten sorumludur” şeklinde konuştu.

Saat: 13:50

Taçoy: “Eksik varsa giderilebilir”

Yasa Tasarısı’nda imzası bulunan milletvekillerinden, Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, yasada eksik bırakıldığı ifade edildiği kısım için çalışma yapıldığını ve tamamlanabileceğini kaydetti.

Saat: 13:30

Çeler: “Polis bu düzenlemeyi istiyor”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, polisin çalışma saatleri ile ilgili yaptığı hesaplamayı paylaştı, polislerin 25 yılda, 37 yıl çalışıyormuş gibi mesai yaptıklarını ifade etti.

Polisin bu düzenlemeyi ne kadar istediğini sessiz bir şekilde de olsa ortaya koyduğuna işaret eden Çeler, bu isteme kulak vermek gerektiğini belirtti, Başsavcılığın yasaya ilişkin görüşünü de eleştirdi.

“TDP olarak desteğimizi belirttik, umarım bu yasa şimdi geçer. Geçmezse de seçimden sonra oluşacak Meclis’te ilk gelecek yasalardan olur. Ne isterse olsun yılmamız lazım, biz polisin sivile bağlanmasını yıllardır isteriz, umarım polis arkadaşlar da yılmaz. Bu insanların hakkını yediğimiz her ani bizim de geleceğimizden çaldığımız anlardır.”

Saat: 13:20

Erhürman: “Polis içinde ayrım yaratıyor… Çoğunluğu kapsamıyor”

Erhürman, getirilen düzenlemenin Maliye Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre 446 polis için işe yararken geriye kalan 1800 polis için işe yaramadığına vurgu yaptı.

Başsavcılığın iki farklı görüşünde çelişen noktalar olduğuna işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendisinin de polis mensuplarınca Serdar Denktaş’ın dediği gibi tepki aldığını ancak seçime yönelik bir gailesi olmadığını, sadece ifade ettiklerinin anlaşılmaması nedeniyle üzüntü yaşadığını kaydetti.

Açık ve net yeniden görüşlerini ifade edeceğini kaydeden Erhürman, Başsavcılığın görüşünde katıldığı ve katılmadığı gerekçeleri açıkladı.

Yasanın gerekçesinde, polislerin de Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olduğu ve bu nedenle askerle aynı haklara sahip olması gerektiğinin yazıldığını belirten Erhürman, Sivil Polis Kuvvetleri’nin de Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olduğuna işaret etti.

Erhürman, gardiyanların da, ameliyat hemşirelerinin de çalışma koşullarının farklı olduğu ve dünyada riskli çalışma koşullarında çalışanlarına farklı haklar tanındığını ve bunun Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olmadığını kaydetti.

Bunun, polisin yaptığı mesleğin diğer mesleklerden zor ve riskli olması ile ilgili olduğuna işaret eden Erhürman, bu nedenle savcılığın bu gerekçesine katılmadığını açıkladı.

Başsavcılığın bir diğer gerekçesinin, düzenlemenin kamu maliyesine etkisinin ne olacağı hesaplanmadığından kamu yararına aykırı olduğu için Anayasa’ya da aykırı olacağı yönünde olduğunu kaydeden Erhürman, bu noktada Başsavcılığa katılmasına karşın, Başsavcılığın bunu hukuki bir gerekçe olarak saymasına katılmadığını belirtti.

Erhürman, Başsavcılığın iki gerekçesine de bir hukukçu olarak katılmamasına karşın, Başsavcı’nın bu tasarı ile 2007’den sonra polis olanlarla, önce olanlar arasında eşitsizlik olacak görüşüne katıldığını belirtti.

Son bir haftadır kendisine polis mensuplarına mail yağdığını ifade eden Erhürman, polis mensuplarının bu yasanın kendilerini kapsamayacağının farkında olmadığını kaydetti.

Polise hak tanıyorsak bütün polislere hak tanıyacak bir şey olması, risk taşıyan diğer kişilerin de kapsayan bir şey olması gerektiğinin altını çizdi.

“Aynı mesleği yapanlar arasında, ne zaman işe girdiğine bağlı olarak kaç yıldan emekli olacakları açısından fark yaratacaksınız” diyen Erhürman, birçok milletvekilinin bunun farkında olmadığını kaydetti.

Erhürman, getirilen düzenlemenin 446 polis için işe yararken geriye kalan 1800 polis için işe yaramadığına vurgu yaptı.

“Bu insanların koşullarının değiştirmek, düzenlemek gerekir ama bunu yaparken ne yaptığımızı bilmek, polisin kendi içinde ayrım yapmamak gerekir” şeklinde konuşan Erhürman, bu nedenle komitede olumlu oy verdiklerini ancak polisin kendi içinde yaratılacak huzursuzluk açısından bu işi doğru bulmadığını açıkladı.

Saat: 13:00

Angolemli: “Polisle dalga geçilmemelidir”

“Polisin Yasası gelince herkes ayağa kalktı, bin bir dereden su getiriyorlar” diyen TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Başsavcılığın ‘bu kadar net’ görüş vermesini de eleştirdi.

Polis’in diğer kamu görevlilerinden farklı olduğunu ve gecesi gündüzü olmadığı gibi, her olayda da ‘ilk öne sürülen’ler olduğunu işaret eden Angolemli, riskinin de işinin de farklı olduğundan, tüm bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

“Polisle dalga geçilmemelidir” diyen Angolemli, Polis Yasası’nın komiteden oybirliği ile geçtiğine işaret etti.

Angolemli’nin ifadeleri şöyle:

“Başsavcı’nın bu meşhur görüşleri komiteye götürülmedi mi? Götürüldü… Herhalde benim gibi düşünüldü, polisin farklı olduğu düşünüldü ve komiteden oybirliği ile geçti. UBP ve CTP komitede oybirliği ile geçirdi, şimdi burada da oy verecekler…

Mali yöndenmiş… Ben bunu asla kabul etmem. Mali yönden sıkıntı varsa, altı ay sonra, bir sene sonra yürürlüğe girer diyelim. Polis bunu görürse huzura erer.

Bu yasayı imzalayan 17 milletvekili ve biz muhalefet 26’yı aşar geçeriz. Gelin bu yasayı onaylayalım”.

Saat: 12:45

Çakıcı: “UBP polislerle ilgili SABIKALI”

Serdar Denktaş’ın ardından söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, Denktaş’ın gerekçelerine ilişkin ‘uyduruk’ nitelemesi yaptı.

UBP’nin polislerle ilgili ‘sabıkalı’ olduğu düşüncesini de belirten Çakıcı, emeklilik yaşını artıran yasanın UBP tarafından getirildiğini hatırlattı.

Vergi muafiyetleri dururken, polislerle ilgili düzenlemenin ek mükellefiyet yaratacağının ifade edilmesini eleştiren Çakıcı, yasalar geçse bile ‘zihniyetlerin’ aynı olduğu görüşünü belirtti.

Saat: 12:10

Denktaş: “Her şey seçime endeksli… Başsavcılık Anayasa’ya AYKIRI diyor!”

Yasa Önerisi ile ilgili ilk sözü alan Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları nedeniyle iki hafta önceki Meclis Genel Kurulu’na katılamadığını, Polis örgütlerince tepkiyle karşılandığını da belirtti.

Denktaş, bu dönemlerde her şeyin seçime endeks yapıldığı için İç Tüzük’le yapılacak bir değişiklikle seçim dönemlerinde Meclis oturumlarının sonlandırılmasını gerektiği düşüncesini de belirtti.

“82 milyon 200 bin TL ek mükellefiyet!”

Serdar Denktaş, ‘Polis mensuplarının asker kişi olmadığı ve aynı kategoride de bulunmadıklarına ilişkin, tasarıdaki düzenleme ile polislere 25 yılda emeklilik hakkı tanınmasının Anayasa’nın EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI olduğuna ilişkin Başsavcılık görüşünü okudu.

82 milyon 200 bin TL ek mükellefiyet de gerekeceğine işaret eden Maliye Bakanı Denktaş, polislerin zor bir meslek yaptığını ancak emeklilik yaşı ile oynayarak diğer sendikalardan da benzeri taleplerle karşılaşabileceğini kaydetti.

Tasarı’nın komiteye iade edilmesi ve polislere başka menfaatlerin verilmesinin görüşülmesini teklif eden Denktaş, seçime endeksli hareket edilmemesi önerisinde de bulundu.

“Seçim üstü bu baskı tamam değil, doğru değil”

Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Ben varsın bu sorumluluğu alıyorum üzerime, hoş görünmeme adına… Gelecek olan hükümet bunun altından kalkamayacak. Bunu geleceğe hediye etme hakkımız yoktur. Seçim üstü bu baskı tamam değil, doğru değil. Bugün bu metni başka bir arkadaş okuyacaktı burada, okumadı… Ben okudum. Lütfen iade edelim, Başsavcılığın işaret ettiği noktalarda çalışalım”

Saat: 11:50

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. Görüşmesinin Meclis Genel Kurulu’nda yapılmasına ilişkin tezkere, OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, binlerce polisin beklediği Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüyor…

Meclis Genel Kurulu iki hafta aranın ardından toplandı. Meclis’in bugünkü birleşiminin gündeminde, binlerce polisin beklediği Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da bulunuyor…

İvedilik istemleri görüşülüyor…

Başbakanlığın komitelerde yasaların görüşülmesine ilişkin 9 İVEDİLİK İSTEMİ’nin görüşüldüğü Genel Kurul’da gündem ilk olarak Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarı’nın ilgili komitede ivedilikle görüşülme istemi oldu, istem oybirliği ile kabul edildi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik isteminin gündemine gelmesi üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yasaların seçime kısa süre kala getirilmesini eleştirdi.

Angolemli : “Aklınız nerdeydi kaç zamandır?”

Seçime çeyrek kala yasaların ivedilikle Meclis’e getirilmesini eleştiren TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Bu kadar zamandır aklınız neredeydi” şeklinde konuştu.

Meclis’in Bağımsız Milletvekillerinden Hakan Dinçyürek’in söz istemi Genel Kurul’da kısa süreli tartışma yaşanmasına neden oldu.

Saner: “Seçim tarihi Nisan 2018’di…”

Çalışma Bakanı Ersan Saner, kürsüye gelerek yasa düzenlemesine ilişkin bilgi verdi, bir yıllık süreçte hazırladıkları dördüncü yasa, seçimlerin de normal takviminin Nisan 2018 olduğunu işaret etti.

Planlamanın o tarihi göre yapıldığını, erken gelen seçimin de bu anlamda bir sıkıntı yarattığını kaydeden Bakan Saner, herkesin destek vermesini beklentisini belirtti.

Soyer: “Bu yasadan Başbakan’ın, Başbakan Yardımcısı’nın haberi var mı?”

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu, Turizm Endüstri Teşvik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivedilik isteminin görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, bu Yasa Önerisi ile ilgili Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın düşüncesini sordu.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, ‘En ufak bilgim yoktur’ şeklinde konuştu.

Erhürman: “Bu yasaların hepsi kadük olacak, bu neyin ivediliği?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasa tasarısı ve önerilerinin ivedilik istemlerinin, Meclis’in görev süresi dolana kadar bu yasaların görüşülüp geçirilmesi anlamına geldiğinin altını çizerken, ivedilik taleplerinin anlamsız olduğuna işaret etti.

Ersan Saner’in yasanın ‘gelecek Hükümet döneminde görüşüleceğine’ işaret ederken ivedilik istediğini eleştiren Erhürman, bu yasaların tümünün seçimin ardından kadük olacağına vurgu yaptı, oylarının de bu nedenle RET olacağını açıkladı.

Şahali: “İvedilik istemi anlamlı değil”

Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesine ilişkin değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik istemi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik isteminde söz alan CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Sanayi Odası’nın bir iki ay önce Genel Kurulu’nu tamamladığını ve ‘ivedilik istemi’nin de anlamlı olmadığını kaydetti.

İstem 11 kabule karşı, 15 ret oyu ile, oyçokluğu ile reddedildi.