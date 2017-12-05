POLİS YAKINLARI EYLEMİNDE ÇEVİK KUVVET!

Meclis gelen ve tartışma yaratan Polis (Değişiklik) Yasası'na ilişkin taleplerini dile getiren bazı polis yakınları ve emekli bazı polisler meclis önünde eylem yaptı.

Polis yakınları ve polis emeklilerinin eylemi ile ilgili Çevik Kuvvet de meclis park yerinde bekledi.

Polislere sahip çıkmak için burada olduklarını söyleyen Emekli Polis Ali Şengül, yaptığı açıklamada "Kendi yaşam hamlarından ödün vererek bizleri koruyan bu insanların haklarına sahip çıkacağız. Onlar konuşamayan, yazamayan, engelsiz engelli kardeşlerimizdir. Tüm partiler bu yasaya evet desinler. Artık yeter, onların da bir ailesi vardır. Yaşasın polis kardeşlerimiz..." dedi.

“Polisler adına” konuşan emekli polis Orhun Karagözlü “Polis 40 yaşına geldi mi akıl hastası olur, hasta olur, çok zor şartlarda çalışıyorlar, onlara yardımcı olmalıyız. Bu insanlar evde mutsuz, işte mutsuz... Bugün polisler buraya gelmesin diye ceplerine mesaj attılar. Baskı yaptılar, bu olur şey değil...” dedi.

Meclis önünde açıklama yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı; "Tüm çalışanlara eşit uygulama yapılmalı, polise de diğer çalışanlara da... Bu aşamaya gelen bir yasada tıkanıklık kabul edilemez, neden genel kuruldan geçirmiyorsunuz? Sebebi ne?... Polis arkadaşlarımızın bu sorununu çözsünler, bu kesime yapılan yanlışlar doğru değildir... Bu sorunu çözün, görev yapmaktan kaçmayın" dedi.

Geçtiğimiz hafta meclise gelen ve geldiği gün hükümet yetkililerinin mecliste bulunmadığı söz konusu yasa değişikliği ile polislere 45 yaşında emeklilik gibi bazı haklar tanınıyordu.

Söz konusu yasanın seçimden önce meclise gönderilmesi de bazı eleştirilere neden olurken yasanın Anayasa’ya aykırılığı konusunda da ciddi tartışmalar yaşanmıştı.

Fotoğraf Fehime Alasya