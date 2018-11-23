Polis vekalet atamaları yapıldı

Polis Genel Müdürü’nde vekaleten görevde bulanan 4. Derece Polis Müdür Muavinleri 23 Kasım 2018’den itibaren 3. Derece Polis Müdürlü olarak atandı. 12 polis müdür muavininin, "polis müdürlüğü"ne (vekaleten), atanmasını Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzasıyla ilgili makamlara bildirildi.

İşte vekaleten görev alan polis müdür muavinleri ve görev yerleri:

Rütbe Adı Soyadı Görev yeri

Polis Müdür Muavini Sıtkı Erkıvanç Girne Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Zafer Zaifer PGM Adli Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan Lefkoşa Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Mustafa Ceylanlı PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Ahmet Beşerler İskele Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Hüseyin Sağıroğlu PGM Polis Okulu Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Kasım Kuni PGM Özel Harekat Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Kaan Resa Kaçar PGM İdari Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Hüseyin Kadir Çete PGM Trafik Müdür Vekili

İtfaiye Müdür Muavini Ahmet Özmenek PGM İtfaiye Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Erdal Şanlıdağ PGM İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini Mahmut Barış Sel PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür Vekili