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Polis vekalet atamaları yapıldı

Polis vekalet atamaları yapıldı

Polis Genel Müdürü’nde vekaleten görevde bulanan 4. Derece Polis Müdür Muavinleri 23 Kasım 2018’den itibaren 3. Derece Polis Müdürlü olarak atandı.

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Polis Genel Müdürü’nde vekaleten görevde bulanan 4. Derece Polis Müdür Muavinleri 23 Kasım 2018’den itibaren 3. Derece Polis Müdürlü olarak atandı. 12 polis müdür muavininin, "polis müdürlüğü"ne (vekaleten), atanmasını Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu imzasıyla ilgili makamlara bildirildi.

 

 

 

 

 

İşte vekaleten görev alan polis müdür muavinleri ve görev yerleri:

 

Rütbe                            Adı Soyadı                          Görev yeri

Polis Müdür Muavini     Sıtkı Erkıvanç                     Girne Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Zafer Zaifer                        PGM Adli Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Ahmet Soyalan                 Lefkoşa Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Mustafa Ceylanlı              PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Ahmet Beşerler                 İskele Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Hüseyin Sağıroğlu           PGM Polis Okulu Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Kasım Kuni                     PGM Özel Harekat Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Kaan Resa Kaçar            PGM İdari Polis Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Hüseyin Kadir Çete         PGM Trafik Müdür Vekili

İtfaiye Müdür Muavini  Ahmet Özmenek               PGM İtfaiye Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Erdal Şanlıdağ                PGM İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Vekili

Polis Müdür Muavini     Mahmut Barış Sel           PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdür Vekili

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