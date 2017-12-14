'Polis ve Sağlık' Yasaları' komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Genel Kurul’dan komiteye geri çekilen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı”nı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaşif başkanlığında toplanan Komite, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oyçokluğu ile, “Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle kabul etti.

Komite toplantısına davetli olarak Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer katılarak komite üyelerine bilgi verdi.

Komite toplantısına TDP Milletvekili Zeki Çeler de katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yer aldı.