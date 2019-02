“POLİS UYARMADI”

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı yakınlarında bir ay önce bulunan çürümüş cesetle ilgili yapılacak olan DNA araştırması ile ilgili Vietnam’dan gelen kargo paketinin gümrük memuru tarafından açıldığı iddialarına Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Derviş Dağman’dan açıklama geldi.

Dağman, gelen her kargoyu gümrüğün açma yetkisi olduğunu belirterek söz konusu olayda, paketin Lefkoşa Polis Müdürlüğü adresine bir polis adına geldiğini kaydetti.

Olayda her hangi bir suiistimal olmadığına değinen Dağman, polisin taşıyıcı firmaya yetki verdiğini ve paketin o şekilde açıldığını kaydetti.

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman, gümrük memuru hakkında her hangi bir soruşturma açılmanın söz konusu olmadığını, olayda her hangi bir art niyet olmadığını kaydetti. Dağman, gelen her kargoyu gümrük memurlarının açma yetkisi olduğunu söyledi.