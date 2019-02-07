Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı yakınlarında bir ay önce bulunan çürümüş cesetle ilgili yapılacak olan DNA araştırması ile ilgili Vietnam’dan gelen kargo paketinin gümrük memuru tarafından açıldığı iddialarına Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Derviş Dağman’dan açıklama geldi.

Dağman, gelen her kargoyu gümrüğün açma yetkisi olduğunu belirterek söz konusu olayda, paketin Lefkoşa Polis Müdürlüğü adresine bir polis adına geldiğini kaydetti.

Olayda her hangi bir suiistimal olmadığına değinen Dağman, polisin taşıyıcı firmaya yetki verdiğini ve paketin o şekilde açıldığını kaydetti.

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman, gümrük memuru hakkında her hangi bir soruşturma açılmanın söz konusu olmadığını, olayda her hangi bir art niyet olmadığını kaydetti. Dağman, gelen her kargoyu gümrük memurlarının açma yetkisi olduğunu söyledi.

Dağman: “Gümrük gelen her türlü paketi açmakla yükümlüdür”

GÜÇ-Sen Başkanı Derviş Dağman, görevli gümrük memurunun hiçbir şekilde gelen emarelere dokunmadığını, sadece paketi taşıyıcı firma huzurunda açtığını kaydetti. Paketin şahsi isim adına geldiğine vurgu yapan Dağman, “Pakette polisin adresi olabilir, orada yazan bir polis ismiydi. Herkes mevzuata uymak zorunda. Polis, bize gelecek olan paketle ilgili herhangi bir izahatta bulunmadı, elden alınacak uyarısı yapmadı. Gümrük gelen her türlü paketi açmakla yükümlüdür” dedi.

Gümrük memuru hakkında soruşturma açılmayacak

YENİDÜZEN’e açıklama yapan GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman, ilgili yerlerle gerekli görüşmenin yapıldığını ve gümrük memuru hakkında herhangi bir soruşturmanın açılmasının söz konusu olmadığını da iddia etti.

Dağman, “Bu olayda herhangi bir suiistimal yoktur. Yasal prosedürde paketin sahibi yoksa paket üç ay bekletilir açılmaz. Bu olayda polis taşıyıcı firmaya yetki verdi, paket taşıyıcı firma huzurunda açıldı” dedi.

“POLİS UYARMADI”… Dağman, herkesin mevzuata uymak zorunda olduğunu ifade ederek, gelen kargonun Lefkoşa Polis Müdürlüğü adresine ve bir polis adına geldiğini belirterek, “Polis elden alınacak uyarısı yapmadı. Her hangi bir izahat vermedi” dedi.

Dağman: “Gümrükçü değil polis ihmali var”

Dağman, Vietnam’dan gelen ve DNA için kullanılacak emarelerin geldiği pakete polisin soğuk mühür vurdurması gerektiğine dikkati çekti. Dağman, “BU evrak bu kadar önemliyse polis soğuk mühür vurdurması gerekirdi, gümrükçünün herhangi bir ihmali olmamakla beraber polis hatalı davrandı” sözlerini kullandı.

Ceset halen kimliklenmedi

Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında çöp poşetine sarılı bir şekilde bulunan kadın cesedi ile ilgili polis henüz kimlik açıklaması yapmadı. Çürümüş ceset 31 gündür Lefkoşa Adli Tıp’ta kimliklenmek için bekliyor.