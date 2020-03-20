Polis uyarılarda bulundu

Polis Genel Müdürlüğü, Coronavirüs salgınına karşı Bakanlar Kurulu tarafından alınan birtakım kararlara uyulup uyulmadığını kontrol amacıyla bölgelerdeki polis devriye ve kontrolleri artırdığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün gerçekleştirilen denetimlerde, Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy camilerinde toplu ibadet için toplanan kalabalık uyarılarak dağıtıldı.

Gönyeli Baraj bölgesinde yaklaşık 100 kadar kişinin piknik yaptığı tespit edilmiş ve Gönyeli Belediyesi zabıtaları ve polisin işbirliğiyle söz konusu şahısların dağılmaları sağlandı.

Kanlıköy Barajı çevresinde balık tutan 30 kadar kişi de uyarılarak dağıtıldı.

Açıklamanın sonunda, "Geçmekte olduğumuz bu hassas dönemde halkımızın alınan kararlara titizlikle uymaları gerektiğini ve hafta sonunu fırsat bilerek bu tür girişimlerde bulunmamalarını bir kez daha hatırlatırız" uyarisi yapıldı.