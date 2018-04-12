Polis uyardı: Sahte dolarlara dikkat

Polis SAHTE 50’LİK ABD DOLARLARININ tedavüle sürüldüğünü duyurdu, dikkatli olunması, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu paraların seri numaralarının ML 35643293A, MG 62111389A, ML 35643843A, ML 78655690A ve MG 65155222A olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekidle;

"11 Nisan 2018 tarihinde, Ercan Havalimanında, bir şahıs tasarrufunda bulunan 50’lik banknotlardan oluşan sahte ABD Dolarını tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahsın tasarrufunda ML 35643293A, MG 62111389A, ML 35643843A, ML 78655690A ve MG 65155222A seri numaralarını kapsayan toplam 5 adet sahte 50’lik ABD Doları banknot bulunmuştur. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."