Polis uyardı: Okullar kademeli açıldı, trafik kurallarına dikkat

Polis Basın Subaylığı, ilk ve orta dereceli okulların kademeli olarak açılmasıyla trafik yoğunluğunun daha da artacağına dikkat çekti.

Polisten yapılan açıklamada, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi; trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması istendi.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizde içinde bulunduğumuz hafta itibariyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle gecikmeli olarak ve ayrıca ilk ve orta dereceli okullarımızda kademeli şekilde başlamış bulunuyoruz. Okulların açılması ile yoğun olan trafik akışı okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacaktır. Trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemler alınmıştır.

Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikteki davranışları konusunda eğitmeli ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle onlara trafikte bulunduğumuz zaman örnek olmalıyız. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır. Sürücüler, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmalı, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmeli ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Sürücüler araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalıdır.

Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip alınmalıdır. İçerisinde bulunduğumuz virüs salgını nedeniyle otobüslerde seyahat etmekte olan tüm görevli ve öğrencilerin maske takma ve mesafeli oturma düzeni kurallarına uymaları sağlanmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir.

Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.

Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri özenle aktarmalı ve hayatın her kesiminde trafikle içiçe yaşamak zorunda olduğumuzu ve buna adapte olurken bilmemenin veya hata yapmanın bedelini çok ağır bedellerle ödeyebileceğimizi unutmayarak trafik kurallarına uymayı bir bilinç haline getirebilmeyi hedef edinmeliyiz. Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı dileriz.”