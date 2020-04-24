POLİS UYARDI: MASKESİZ ÇIKMAYIN!

Kıbrıs’ın kuzeyinde sokağa çıkan kişiler bugünden itibaren maske takmak zorunda olacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu’ndan sonra açıklama yaparak, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıklamıştı.

Polis Genel Müdürlüğü bugün yaptığı duyuruda yasağı hatırlatarak yasağa uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini vurguladı.

Polisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakalar Kurulu tarafından Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugünden itibaren gerek izinli gerekse acil mal ve hizmetlerini karşılamak amacıyla (market, eczane, hastane, akaryakıt alımı ve banka gibi) sokağa çıkan herkese maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

Emirname kapsamında yasağa uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatır, herkesi kurallara uymaya davet ediyoruz.”