POLİS SUÇLU BULUNDU

Girne’de 2017 yılında R.A.’yı 3 bin 800 TL dolandırdığı tespit edilerek açığa alınan polis memuru Osman Akınsel, yargılandığı ‘emanetçi tarafından sirkat’ sucundan suçlu bulundu. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Osman Akınsel 3 yıl hapse mahkum oldu.

Hatırlanacağı üzere, Girne Turizm Limanı’nda görevli polis memuru Osman Akınsel, sabit radar cezalarını ödeyeceğini söyleyerek önceden tanıdığı R.A.’dan Ağustos-Ekim ayları arasında 3 bin 800 TL almıştı. R.A., 6 Aralık’ta söz konusu trafik cezaları ile ilgili mazbata gitmesi üzerine durumu fark etmiş, şikâyetçi olmasının ardından ise Akınsel tutuklanmıştı.