‘Polis soruşturmasına göre kabine değişikliği olabilir’

Ulusal Birlik Partisi MYK’sı 3 saati aşkın süren toplantısında, kabine değişikliğini resmen gündeme aldı.

Toplantıda ülkeye karantinasız girişler konusundaki siyasi kriz damgasını vurdu, Başbakan Tatar’ın ve MYK’nın tavrının “polis araştırmasını ve raporunu görerek hareket edilsin” şeklinde olduğu UBP kulislerine yansıdı.

Başbakan Tatar’ın ‘bürokratlar dahil’ geniş çaplı bir araştırma istediği de elde edilenler bilgiler arasında.

Şu aşamada erken bir adımın söz konusu olmayacağı, ancak kabine değişikliği de dahil her olasılığın polis soruşturmasına göre devreye konulacağı belirtili.

HP’nin resmi olarak UBP’ye “Üstel görevden alınsın” gibi bir talebi olmadığı ancak konunun araştırılması yönüne bir tavrı olduğu da MYK’da konuşuldu.

UBP kulislerinde ayrıca, polis raporu ve diğer gelişmelere göre Üstel’in görevden alınması durumunda, HP’den de Tolga Atakan’ın görevden alınmasını isteyeceği konuşuldu.

Bir başka bilgi olarak da, yeni bakan olarak, yine Girne’den İzlem Gürçağ’ın ismi konuşuldu. Gürçağ’ın Çalışma, Sucuoğlu’nun da Turizm Bakanlığı’na getirilmesi UBP kulislerine yansıdı.