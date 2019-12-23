“Polis raporu ve tanıklar çelişiyor”

Ulaştırma Bakanı Atakan, Ciklos Raporu’nda bahse konu aracın korkuluk olmayan yerden yuvarlandığının teyide muhtaç olduğunu, görgü tanıklarıyla polisin raporunun birbiriyle çeliştiğini iddia etti.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a göre Girne-Lefkoşa ana yolu Ciklos mevkiinde, dört gencin ölümüne yol açan sel felaketiyle ilgili görgü tanıkları ve polis raporu çelişiyor.

Girne-Lefkoşa ana yolunda 5 Aralık 2018’de meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporunun Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşülmesi tamamlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bakanlığının yaşanan bu olayın bileşenlerinden sadece biri olduğunu, Genel Kurul’daki bazı konuşmacıların bu olayın müsebbibi olarak bakanlığı göstermesinin doğru görmediğini ifade etti.



Atakan, Ciklos’ta yapımına 2018’de başlanan projenin yol genişletme değil, tadilat ve tamir projesi olduğunu kaydetti. Bakan Atakan, raporu önemli bir çalışma olarak gördüğünü, raporun hazırlanmasına bakanlığın da diğer kurumların da katkıda bulunduğunu söyledi.

“Raporda teyide muhtaç bilgiler var”

Tolga Atakan, “Raporda, Karayolları Dairesi, diğer bakan ve bakanlıkların da görevlerini yerine getirmediği yer aldı. Bunu önemsiyorum ama raporda teyide muhtaç bilgiler var. Bunların tekrardan düşünülmesi gerek” dedi.

Atakan, bahse konu aracın korkuluk olmayan yerden yuvarlandığının teyide muhtaç olduğunu, görgü tanıklarıyla polisin raporunun birbiriyle çeliştiğini dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı menfezlerin dolu olduğu bilgilerinin de teyide muhtaç olduğunu belirtti. Atakan, bahse konu bölgede oto korkuluk eksikliği bulunmadığını ancak Boğaz Piknik Alanı’ndan gelen suyun yarattığı erozyonun varolan korkulukları yerinden söktüğünü savundu.

“Tıkanıklık molozlardan kaynaklandı”

Bakan Atakan ayrıca, menfezlerin önceden temizlenmiş olduğunu, tıkanıklığın sel suları tarafından menfezlere taşınan molozlardan kaynaklandığını kaydetti.

Atakan, “Bu süreçte ciddi dersler alındığı ortada” şeklinde konuştu.

Atakan, çevre konusunda duyarsızlık devam ettikçe istenildiği kadar güzel ve bilimsel çalışma yapılsa da tıkanıkların süreceğini belirtti.

2020’de hayata geçirilecek master planda KKTC Karayolları’nın rolünün etkinleştirileceğini belirten Atakan, zamanı geldiğinde bunun Meclis’le de paylaşılacağını söyledi.

Atakan, raporla hemfikir olmadığı bazı noktalar bulunduğunu söyledi.

Özdenefe: “Bakan raporla hemfikir değil, nasıl aşılacak?”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe bu sırada söz alarak, bakanın raporla hemfikir olmadığını söyleyerek, bunun nasıl aşılacağını sordu. “Proje, genişletme projesiyse bu proje neden sunulmadı, nerededir bu proje?” diye soran Özdenefe, raporun oy birliğiyle geçtiğini ancak iki milletvekilinin şerh sunduğunu o zaman nasıl onay verdiklerini sordu. “Bu raporun geldiği nokta hiç tatmin edici değil” diyen Özdenefe, detaylı bilgi istedi.

Berova: “Bakanın ayrı düşmesi normal”

UBP Milletvekili, Araştırma Komitesi Başkanı Özdemir Berova, rapor hazırlanırken HP milletvekillerinin ayrışık düşüncelerinin söz konusu olduğunu, bu düşüncelerin de rapora şerh olarak konduğunu belirtti.

Berova, araştırma komitelerinin yargı organı olmadığını, bulgu ve tespitleri belirlediğini, görüşleri ortaya koyduğunu söyleyerek, yasama ve yürütmenin iki farklı organ olduğunu dolayısıyla bakanın da komite raporuna ayrışık düşünmesinin normal olduğunu kaydetti.

Raporun iç tüzük ve teknik kurallara uygun hazırlandığını dile getiren Berova, bu konunun mahkemede olmadığını, dosyanın Başsavcılık’ta olduğunu, Başsavcılığın bundan sonraki süreçte gerekli kararı vereceğini, konunun yargıya taşınacaksa taşınacağını belirtti.

Berova, raporun objektif bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.



Angolemli: Sorumlular cezalandırılsın



TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de rapor üzerine söz aldı. Angolemli, “Önemli olan rapor hazırlanması değil, sorumluların bulunması ve cezalandırılması. Yaşananlardan ders çıkarmıyoruz” dedi.

Yolların karanlık, çizgisiz, çukurlu olduğunu belirten Angolemli, kendisinin de insanların da gece evlerine gitmek için akla karayı seçtiğini söyledi.

Ana yollardaki refüj eksikliklerine dikkat çeken, ana yollara pek çok noktadan çıkış olduğunu söyleyen Angolemli, ülkede her an trafik kazası meydana geldiğini ama önlem alınmadığını söyledi.

Hüseyin Angolemli, “Başıboş bir memlekette yaşıyoruz. Faturasını halk ödüyor. Bu yolları güvenli hale getirmek zorundayız. Meclis trafik konusunu çözmeli. Başka yolumuz yok” dedi.

Girne-Lefkoşa ana yolunda 5 Aralık 2018’de meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporunun görüşülmesi tamamlandı.



