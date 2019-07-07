Polis operasyonları devam ediyor

Güzelyurt ve Lefkoşa’da 3 kişi KKTC’de izinsiz ikamet etmekten tutuklandı.

Öte yandan son iki günde suçla operasyonel mücadele denetimleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen ikisi Güzelyurt, biri Lefkoşa’da olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Ayrıca İskele’deki trafik kontrollerinde 31 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.