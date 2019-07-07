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Polis operasyonları devam ediyor

Polis operasyonları devam ediyor

Güzelyurt ve Lefkoşa'da ikamet izinsiz 3 kişi yakalandı. İskelede 31 araç sürücüsü trafikte rapor edildi.

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Güzelyurt ve Lefkoşa’da 3 kişi KKTC’de izinsiz ikamet etmekten tutuklandı.

Öte yandan son iki günde suçla operasyonel mücadele denetimleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen ikisi Güzelyurt, biri Lefkoşa’da olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

Ayrıca İskele’deki trafik kontrollerinde 31 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.

 

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