Polis operasyonları devam ediyor
Güzelyurt ve Lefkoşa'da ikamet izinsiz 3 kişi yakalandı. İskelede 31 araç sürücüsü trafikte rapor edildi.
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Güzelyurt ve Lefkoşa’da 3 kişi KKTC’de izinsiz ikamet etmekten tutuklandı.
Öte yandan son iki günde suçla operasyonel mücadele denetimleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen ikisi Güzelyurt, biri Lefkoşa’da olmak üzere 3 kişi tutuklandı.
Ayrıca İskele’deki trafik kontrollerinde 31 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.
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