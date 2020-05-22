Polis nezaretindeki süre cezadan düşecek
Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.
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Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişikliğe gidiliyor. Değişiklik, polis nezaretinde geçirilen tutukluluk süresinin de cezaevinde geçirilen sürede olduğu gibi mahkemece verilen cezadan düşürülmesini ve Covid-19 salgını süresindeki bazı tutukluların tutukluluk hallerini polis nezaretinde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine getirilen tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, bir hafta içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak iletilebilecek.
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Etiketler : ceza yasası, bakanlar kurulu, resmi gazete, corona
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