Anıl Aktunçlar’ın ‘şüpheli ölümü’ ile ilgili süreç işliyor…

Toplumda infial yaratan Anıl Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla alınan doku örnekleri, bu sabah 05.00 uçağıyla polis nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Ayşe GÜLER

Şüpheli ölümü ile akıllarda soru işareti bırakan, 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla alınan doku örnekleri bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Doku örnekleri, bu sabah saat 05.00 uçağı ile Mağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru nezaretinde İstanbul’a ulaştı.

Ölümle ilgili çok yönlü araştırma yapan polis ekiplerinin Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in yaptığı otopsi sonucu sonrasında ek ifadelerin tamamlanmasının ardından süreç hız kazandı.

Öte yandan K.T Tabipler Birliği de ölümle ilgili ‘soruşturma ekibini’ dünkü Yönetim Kurulu toplantı sonrasında atadı.

Hatırlanacağı üzere önceki gün YENİDÜZEN’e konuşan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle otopsi ile ilgili bilgi veremeyeceğini ancak kesin ölüm nedenini belirleyici ‘müspet’ (olumlu) bulgulara ulaştıklarını açıklamıştı.

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu ise ölümle ilgili ‘soruşturma ekibinin’ dün atanacağını açıklayarak, “Biliyoruz, farkındayız her şeyin… Kimsenin tarafında değiliz. Kimseye ayrıcalıklı muamele de yapmıyoruz. Her şeyden önce hastanın hakları çok önemlidir” şeklinde konuşmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

38 yaşındaki Aktunçlar, Lefkoşa'da önceki gün özel bir hastanede ameliyat olduğu esnada hayatını kaybetmişti.

Etik Hastanesi’nde önceki gün saat 18.00'de operasyona alınan Aktunçlar’ın, önceki sabah saat 02.00’de sonuçlanan ameliyatta yaşamını yitirdiği açıklandı. Uzun süreli ameliyat sırasında hayatını kaybeden Aktunçlar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı aktarılmıştı.

Aktunçlar’ın operasyonunu Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi uzmanı Dr. Adem Ademoğlu’nun gerçekleştirdiği, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu’nun da ameliyatta yer aldığı öğrenilmişti.

Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek için yapılan otopside net sonuç alınamaması nedeniyle doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği açıklanmıştı.