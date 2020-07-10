Polis memuru yargı önünde

Resmi görevi kötüye kullanma ve resmi sırları ifşa etmek suçlamalarıyla ilgili tutuklanan polis memuru F.G., bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özel Soruşturma Birimi’nde görev yapan polis çavuşu Tolga Ateşli, polis memuru F.G.’nin Ekim 2016 tarihinde yetkisiz olarak FETÖ - PYD soruşturması kapsamında video kaydı ve belgelerin zanlının hard-diski içinde belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydederek zanlının evinde arama yapıldığını anlattı. Polis, zanlının benzer bir davadan teminatla serbest bırakıldığını anımsatıp, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı Fahri Gümüşsoy’un haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.