Polis, Limasol’da deniz yatağını temizledi

Kıbrıs’ın güneyindeki polisler dün Limasol’un tarihi limanının deniz yatağını temizledi.

Çevre etkinliği Temmuz başı sona eren 2019 “Plaj Su Polosu Turu”nun bir parçasıydı.

İncyprus haber sitesine göre, temizlik etkinliğine polis dalgıç takımı ile birlikte yurttaşlar da katıldı.

“Plaj Su Polosu Turu”nda elde edilen gelirlerin de lösemi hastalığına farkındalık yaratmayı amaçlayan bir hayır kurumuna bağışlanacağı bildirildi.

Kaynak incyprus