Polis kılığına girdi, para talep etti

Girne’de geçtiğimiz gün E.K.(E-26), üç ayrı kişiye polis olmadığı halde kendini polis olarak tanıttıktan sonra çeşitli bahaneler ileri sürerek para talep ettiği ve iki kişiden de toplamda 120 TL parayı sahte davranışla temin ettiği tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Aracın önünü kesti

Dün, saat 17:30 sıralarında, Akdeniz köyünde Caretta isimli yol üzerinde İ.D.(E-23) aralarında daha önceden husumet bulunan Osman KONUT(E-19)’nun kullanımında bulunan aracın önünü kesip tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu demir çubuk ile aracının sol dikiz aynasına vurmak suretiyle aracı hasara uğrattı.Alınan bilgiye göre bahsi konu olan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Park halindeki aracı hasara uğrattı

Dün akşam, 23.00 sıralarında, Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde O.E.S. (E-23) alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, makul mazereti olmaksızın bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıktan sonra bir taksi durağında park halinde bulunan taksinin ön panjuruna tekme atmak suretiyle aracı hasara uğrattı. Tutuklanan şahısın soruşturması devam ediyor.

Yasak bölgede av

Dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Güzelyurt’ta 50 numaralı av bölgesinin ava kapalı bölümü içerisinde, S.R.(E-66)’nin avlanması yasak olan bir kekliği vurduğu, İ.M. (E-69)’nin de kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu olan şahıslar hakkında polis yasal işlem başlattı.