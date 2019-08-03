Polis kayıtlarına yansıyan olaylar…

Ülke genelinde Polis Basın Bülteni kayıtlarına, yurdun birçok yanından olaylar yansıdı.

Çek defteri çalıp tedavüle sürme, uyuşturucudan tutuklama, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti verme, izinsiz ikamet gibi birçok suç polisin kayıtlarına geçti.

Çek defteri çalıp tedavüle sürdüler

Bostancı'da bir araçtan çek defteri çalıp, çekleri tedavüle sürdüğü gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 26-27 Temmuz’da Bostancı'da Kamuran Ender’e ait 24 yapraklı çek defteri, aracının torpido gözünden alınarak, Girne, İskele ve Lefkoşa bölgelerinde tedavüle sürüldü. Olayla ilgili S.Z(E-47) tutuklandı.

Hareketleri şüphelendirdi

Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında dün yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis açıklamasına göre öte yandan Girne’de, isminin baş harfleri C.F.I.(E-34) olan bir kişinin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Bahis sitelerine call center hizmeti

Mağusa’da dün Gülümser Sokak üzerinde, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendi.

Mesele ile ilgili olarak M.M.(E-62), B.T.(E-31) ve H.A.(E-30) tutuklandı.

İzinsiz ikametten 2 tutuklu

Ülke genelinde sürdürülen suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün ve bugün yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de olmak üzere 2 kişi tutuklandı.