POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Polis, Gönyeli’de dün cinayete kurban giden Gülbahar Ulutan’ın ‘eski sevgilisi’ katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı her yerde arıyor.

Polis zanlının bugün yeni fotoğrafını yayınlayarak, katil zanlısı olarak ilan ettiği Çıkrıkçı’yı görenlerin en yakın polis karakoluna bildirilmesini istedi.

Hatırlanacağı üzere Gönyeli’de dün sabah tüyler ürperten bir kadın cinayeti yaşandı.

45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, temizlik yapmaya gittiği Görkem Münüroğlu’na ait evde öldürüldü.

Görgü tanıkları bahçe duvarından atlayarak, olay yerinden kaçan zanlının üzerinde kareli gömlek ve mavi renk kot pantolon bulunduğunu söyledi.

‘Telefonla tacizlik’ suçlamasıyla hakkında şikayet var

Ulutan’ın cinayet zanlısı olarak her yerde aranan Fatih Çıkrıkçı hakkında polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Fatih Çıkrıkçı'nın hakkında ‘telefonla tacizlik’ suçlaması olduğu da belirtildi.

Ulutan’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte bu yıl işlenen cinayet sayısı da 8’e yükseldi.