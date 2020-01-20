Polis: Kardana'nın durumu iyiye gidiyor

Lefkoşa’da yayaya çarpan M.H.T. bu sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.H.T.’nin 15.01.2020 tarihinde saat 12.15 sıralarda Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde hastane ana girişi yakınlarında RH 132 plakalı Mercedes marka salon aracı Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz, süratli ve tehlikeli bir şekilde kullandığı sırada yaya geçidi üzerinde yolu geçmeye çalışan Karşıyaka'da sakin Feriha Kardana'ya aracının ön kısmı ile çarptığını daha sonra da yolun sağ şeridi içerisinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Feriha Kardana’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana'nın bugün bir ameliyat daha geçireceğini ve durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Polis, zanlının kazanın meydana gelişi ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, söz konusu mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler bulunduğundan, zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.