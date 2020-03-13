Polis: “İki adet bilekliği sirkat etti”

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.A.R.A.Q. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı M.A.R.A.Q’nun sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 11 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa’da sakin Hasan Gazioğlu’na ait Shine Gözlük- Saat isimli işyeri içerisinden toplam 280 TL olan iki adet bilekliği sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 12.03.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bilekliklerden birinin bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.