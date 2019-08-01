Polis için kapsamlı çalışma talebi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyaya yansıyan polisin Ercan’daki şiddet görüntülerinin kan dondurucu olduğunu belirterek söz konusu olayla ilgili soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Erhürman görüntülerin aynı zamanda, polisin çalışma koşullarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin de gündeme getirdiğine işaret etti.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle;

“Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri kan dondurucu. İdari soruşturma da, adli soruşturma da hızla tamamlanmalı. Ama bu uygarlık kaybı görüntüleri başka şeyleri de gündeme getirmeli. Polisin çalışma koşulları, öfke kontrolü, hizmet içi eğitimler, gerekli durumlarda hızlı ve kararlı bir ayıklama konularında kapsamlı çalışma şart.”