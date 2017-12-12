‘POLİS HUZURSUZ’

45 yaşında emeklilik ön gören ve Anayasa'ya aykırılığı ile çok tartışılan 'Polis Yasası'nın yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri alınmasını değerlendiren bazı emekli polis mensupları YENİDÜZEN’e konuştu, ortaya farklı görüşler çıktı…

Fehime ALASYA

Polislere 45 yaşında emeklilik hakı tanıyan ve Anayasa'ya aykırılığı ile çok tartışılan 'Polis Yasası'nın yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri alınması polis çevrelerinde farklı şekilde yorumlandı.

Konuyu YENİDÜZEN'e değerlendiren bazı emekli polis mensupları yasanın komiteye çekilmesine olumlu bakarken, bazıları yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekilmesi gerektiğini savundu…

Meclisin dünkü gündeminde görüşülen ‘Polis Yasası’nın oy çokluğuyla komiteye geri alınması kabul edildi. Polislerin 45 yaşına geldiğinde, maaş alarak emeklilik hakkı kazanmasını içeren yasa değişikliği, yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri gönderildi.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı emekli polis mensupları konuya ilişkin farklı görüşler dile getirdi.

Yasanın geçeceğinden yana ümidi kalmadığını belirten Emekli Polis Tümer Öztürk, polislerin onurunun ayaklar altına alındığını dile getirirken, Emekli Polis Genel Müdürü Hüseyin Eraslan, söz konusu yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek, nedenlerine değindi.

“Oy gailesi”

Yasanın geçeceğinden yana ümidi kalmadığını belirten Emekli Polis Tümer Öztürk, Polislerin onurunun ayaklar altına alındığını kaydetti.

Öztürk, polislere yasayla ilgili ümit verildiğini ve ‘oy gailesi’ ile tüm bunların yapıldığını belirtti.

“Meslek grubu içerisinde ayrımcılık doğacağı doğrudur”

Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, emekli Başmüfettiş Gülay Deryagil ise mecliste konuyla ilgili söylenen bazı konularda haklılık payı olduğunu belirterek, “Meslek grubu içerisinde ayrımcılık doğacağı doğrudur, incelenmeli…” dedi.

Deryagil, meclisi izlemeye devam edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

“Bekleyim görelim”

Emekli Polisler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kaynak Karafel ise haftaya yapılacak olan toplantının ardından konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Karafel, “Haftaya olan toplantıyı bekleyim görelim, ona göre bir açıklama yapalım” dedi.

Eraslan “Bu yasa eşitlik ilkesine aykırı”

Emekli Polis Genel Müdürü Hüseyin Eraslan, söz konusu yasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek, nedenlerine değindi.

Eraslan, “Bugün bu yasa geçse 500 polis emekli olacak, bu emeklileri nasıl ödeyeceğiz, yerine nasıl yeni memurlar alacağız bunları düşündüler mi?” dedi.

Gün boyu meclisi izlediler

Dün gün boyu mecliste olduklarını dile getiren birçok emekli, polis aileleri ile birlikte yaşanan gelişmeleri izlediklerini belirttiler.

Gerek meclisin izleyici bölümünde, gerekse meclis avlusunda bulunan polis ve yakınları, tüm süreci yakından takip edeceklerini ifade ettiler.

Ne düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar?

Emekli Polis Genel Müdürü Hüseyin Eraslan: “Eşitlik ilkesine aykırı”

Bu yasa eşitlik ilkesine aykırı bir yasadır. Herkes bu yasadan isterse bütçemiz bunu kaldırmaz. Bana göre yasanın meclisten geri çekilmeli lazım. Bugün bu yasa geçse 500 polis emekli olacak, bu emeklileri nasıl ödeyeceğiz, yerine nasıl yeni memurlar alacağız bunları düşündüler mi?

Emekli Başmüfettiş Gülay Deryagil: “Ayrımcılık doğacağı doğrudur, incelenmeli…”

Meclis bittikten sonra bazı siyasilerle kısa bir görüşme imkânı bulduk. Meclisi de takip ettiğimiz kadarıyla bazı söylenenleri haklı buluyoruz. Bazı maddelerin yeniden görüşülüp değerlendirilmesi gerekiyor.

Meslek grubu içerisinde ayrımcılık doğacağı doğrudur, incelenmeli…

Bu gibi bazı açılardan olumlu buluyoruz. Pazartesi yine orada olacağız, izleyeceğiz.

Emekli Polis Tümer Öztürk: “Polislerin onuru ayaklar altına alındı”

Komiteye gönderilmiş olması, bizlerin üzerinde, bu işin tamamen hasıraltı edileceği izlenimini bıraktı.

Ben bu olayda hükümeti sorumlu görüyorum. Olay onlardan çıktı, geçirmek de onların göreviydi. Bana göre çok yanlış yapıldı ve her iki siyasi parti de bu yanlıştan sorumludur.

Polislerin onuru ayaklar altına alındı.

Yasa bugün geçmediyse artık geçmez… Bunlar zamana oynamaktır.

Ben tüm bunların oy gailesi ile yapıldığını, polislerin kullanıldığını düşünürüm. Polis örgütü de sandığa gittiğinde değerlendirmesini yapıp, oylarını ona göre versin. Memur arkadaşlarımın birçoğu da bu yönde düşünüyor diyebilirim. Polislik modern kölelik oldu.

Yasalar var ama uygulanmaz…

Bunu en azından seçim döneminde polise yapılmamalıydı. Resmen polisin onuru ve duygularıyla oynadılar.

Hangi maddelerden hangisinin anayasaya aykırı olduğunu söylesinler.

Neden bu olaylar seçim döneminde yaşandı? Bu oy gailesi ile yapıldı, ümit verdiler ve geri çekildiler…

Tüm arkadaşlarımız ümitsizdir…

Yıllarca çalışıp emekli oluyor, ikramiyenizi alıyorsunuz ama maaşınızı alamıyorsunuz, o yaştan sonra nasıl geçinebilir ki? İkinci işi yapmaya teşvik ediliyoruz…

Yaklaşık 200 kişi toplanıp bugün meclise gittik, salon müsait değilmiş, çok fazla izleyici alamazmış diye dışarıda bekledik. Öğlene kadar kapılara ağaç olduk ve ayrıldık.

Ayberk Besen: “Tasarının geri çekilmesi aslında UBP’nin ne kadar beceriksiz bir iş yaptığını göstermektedir”

Polis değişiklik yasa tasarısı bu gün Mecliste görüşüldü. Başta Tufan hocanın Mecliste söylediklerinin altına imzamı atarım. Ancak bu tasarı Bakanlar Kurulu kararı ile Meclise gönderilmedi, UBP Milletvekillerinin imzası ile meclise gelmiştir. Ancak anlaşılıyor ki bu yasa tasarısı ile ilgili komitede yapılan görüşmelerde sağlıklı bir neticeye ulaşılamadan tasarı yeterli bir şekilde tartışılmadan ivedi olarak görüşülmüş ve CTP'nin de oyları ile komiteden oybirliği ile geçmiştir. Aslında bu tasarıya komitede oy veren CTP bu günkü eleştirisini komitede yapıp bu tasarıyı oy birliği ile komiteden geçirmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ancak CTP bunu yapsaydı Polislerden aşırı bir tepki alacaktı ve Başbakan Özgürgün ve Partisi hedefine ulaşacaktı. Bu tasarının buraya kadar gelmesi ve son dakika Oylamaya sunulacağı vakit oylamanın Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından durdurulup tekrar komitede görüşülmek üzere komite başkanı Ahmet Kaşif tarafından tasarının geri çekilmesi aslında UBP’nin ne kadar beceriksiz bir iş yaptığını göstermektedir. Mecliste Komiteler niçin kurulur ve yasa tasarıları bu komitelerde niçin görüşülür bunu mecliste bilmeyen vekiller bulunmaktadır. Demek ki komitede bulunanlar yeterli olarak gerekli tartışmaları ve gerekli araştırmaları yapmamışlar ki bu sonuç ortaya çıkmıştır. Tabi ki bunun sonucu Polislerimizi etkilemekle birlikte seçimlerde polislerden oy elde etmeye çalışan ve Polislerimiz ile dalga geçen UBP milletvekillerini de Polislerimiz ve aileleri etkileyecektir diye düşünüyorum. Devlet yönetmek ciddi iştir, garagözlük değildir.

Genel Kurulu salondan takip ettiler

Polis teşkilatı mensupları ve aileleri genel kurulu salondan takip etti

Polis örgütü mensuplarını yakından ilgilendiren “Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı. Polis örgütü mensupları, önceki gün sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meclisi bahçesinde toplanarak, Meclis Genel Kurulu’ndan çıkacak sonucu bekledi. Polis örgütü mensupları, Meclis oturumlarının yapıldığı salonun konuk bölümünde toplantıyı ve toplantıdan çıkacak sonucu yakından izledi. (Tak)