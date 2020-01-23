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Polis her yerde arıyor

Polis her yerde arıyor

20 Ocak tarihinde evinden ayrılan 14 yaşındaki kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

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Polis, Lefkoşa’da yaşayan 14 yaşındaki Havinsu Kurtal’ın 20 Ocak tarihinden bu yana kayıp olduğunu duyurdu. Sabah evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Kurtal’ın arandığı açıklandı.

4. kez kayıp ihbarı…

14 yaşındaki çocuğun polis kayıtlarında dördüncü kez kayıp olarak geçtiği öğrenildi. Polis her yerde küçük kız çocuğunun bulunması için soruşturma başlattı.

 

 

 

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