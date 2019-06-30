Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, diğeri Girne’de olmak üzere toplam 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan ve bu sabaha kadar süren kontroller kapsamında ayrıca, Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 62 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildiğini kaydetti.

Polis, izinsiz müzik yayını yapan bir iş yeri ve kapama saatlerine uymadığı tespit edilen toplam dört iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını da duyurdu.

YÜZERKEN RAHATSIZLANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatalköy’de dün gece saat 21:00 sıralarında Yusuf İzzettin Işık (E-64) kıyıdan yaklaşık 20 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



İNŞAATTAN DÜŞEN KİŞİ HASTAHANE’DE MÜŞAHADE ALTINDA

Kaplıca’da yapımı devam eden bir inşaatta fiyat tespiti için keşif yaptığı bir esnada, dengesini kaybeden ve yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanan Metin Çakıcı (E-52) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından akciğerinde kanama teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alındı.

Polis dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi