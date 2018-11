Polis Genel Müdürü Sayın Süleyman Manavoğlu'na mektup

Bu yazı diğer yazılardan biraz farklı…

Bu yazıyı Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'na hitaben yazıyorum.

Sayın müdürüm; Lefkoşa Surlariçi'nde bir zamanların HAS-DER'inin bulunduğu Ayluga Kilisesi bölgesinde akşam saatlerinden itibaren yaşananlar ürkütüyor.

Havanın kararması ile bölgeye girmek cesaret istiyor.

Bölgeyi mesken tutan bir grup, kilise bahçesi ya da çevresinde ateş yakıyor, sağa sola sataşıyor.

Mahalleli çok tedirgin!

Daha önceki gün bölgede biri bıçaklanmış , polis bülteninde yer aldı.

Sayın müdürüm, söz konusu bölgede ciddi bir polisiye tedbir alınmasa biri öldürülecek!

Evet evet çok ciddiyim, olay öylesine bir hal aldı ki, bölgede turistlere, kendi halinde yaşayan herkese sataşan bu grup yakında birine zarar verecek.

Ve çok açık şekilde söylüyorum ki; eğer tedbir almazsanız bu olaydan bizzat Polis Genel Müdürlüğü olacak!

Mahalleli şu günlerde olayların önüne geçilmesi, bu taşkınlık yapan grubun önlenmesi için imza topluyorlar.

YENİDÜZEN ekibi dün bölgede yurttaşları dinledi.

Herkes şikayetçi…

Her gece olay, her gece taşkınlık, her gece huzursuzluk.

Lütfen sayın müdürüm, lütfen önlem alınız.

Bir süre Ayluga Kilisesi'nin olduğu bölgede ciddi polisiye tedbirler almanız etkili olacaktır.

İnanın birileri zarar görecek.

Ne zaman ne yaşanacak diye korkuyor insanlar.

Turistlere sataşıyorlar, peşlerine düşüp "Euro, Euro… Euro ver" diye para istiyorlar.

Daha geçen hafta bir turistin elinden gitarı alınmış.

***

Eğer bir turist burada zarar görürse dünyaya rezil olmayacak mıyız sayın müdürüm?

Bir vatandaşımızın, bir insanımıza göz göre göre bir şey olsa yazık olmayacak mı?

İlla ki birine bir şey mi olması gerekiyor önlem almak için!

İşte facia “geliyorum” diyor.

Gidin ve mahalle sakinleri neler yaşıyor, bizzat onlardan öğrenin.

Her gece polisi aramaktan bıkıp usandıklarını göreceksiniz.

Ölüm korkusu yaşadıklarını göreceksiniz.

Uyumadıklarını, canlarına, mallarına ne zaman zarar gelecek diye hayıflandıklarını işiteceksiniz sayın müdürüm.

Bu yazıklarımı bir ihbar kabul edin.

Gazetelerde yazılan diğer haberleri de ihbar kabul edin.

***