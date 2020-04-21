Polis, dolandırıcılıklara karşı uyardı

Polis Genel Müdürlüğü, son günlerde para karşılığı kadın pazarlığı yapıldığı iddiaları olduğunu, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ancak, yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyeti olduğunu tespit ettiklerini duyurdu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

“Son günlerde bir basın yayın organında yer alan haberlerde, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden para karşılığı kadın pazarladığı iddiaları yer almaktadır.

Söz konusu iddialar ile ilgili polis tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada; olayın iddia edildiği gibi para karşılığı kadın pazarlığı olmadığı, yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan soruşturmada kadın pazarlandığı iddia edilen sitede yer alan telefon numaraları arandığı zaman, arayan kişilerin bir bankaya yönlendirildiği ve kedilerine verilen banka hesap numarasına para yatırmaları sağlanarak dolandırıldıkları tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine kesinlikle itibar etmemeleri, benzer durumda karşılaşmaları durumunda en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur.”