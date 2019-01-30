POLİS: DİKKAT ARANIYORLAR!

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili polis zanlıların fotoğraflarını paylaştı. Açıklama şöyle:

Lefkoşa'da bugün öğleden sonra, bir bankada işlem sırası bekleyen bir şahsın elindeki 31.000 TL paranın çalınması olayı ile ilgili olarak fotoğraftaki şahıslar zanlı olarak aranmaktadırlar. Söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

Lefkoşa'da Kaymaklı bölgesindeki İş Bankası içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz'ın elinde tutmakta olduğu 31.000 TL nakit para bir şahıs tarafından çalındı.

Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

Şahıs Üzerinden Hırsızlık 30.1.2019 tarihinde, saat 14.42 sıralarında Lefkoşa'da terminal bölgesinde faaliyet gösteren bir banka içerisinde işlem için sıra bekleyen Ferhat YILMAZ isimli şahsın elinde tutmakta olduğu, içerisinde 31.000 TL nakit paranın bulunduğu zarf kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından elinden alınarak çalınmıştır. Bahse konu şahıs, banka dışında bekleyen başka bir erkek şahısla birlikte olay yerinden koşarak uzaklaşmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.