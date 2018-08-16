“Polis dershane bastı, müdürü darp etti, tutuklandı”

Yeni Sistem Dershanesi Müdürü Ali Adataş, dün sabah isminin baş harfleri Y.K. olan polis çavuşu tarafından ciddi şekilde darp edildiğini iddia etti, polis Y.K. tutuklandı.

Didem MENTEŞ

Lefkoşa’da dün sabah yaşandığı iddia edilen şiddet olayında, bir polis, polislik oldu. İddiaya göre; “Yeni Sistem Dershanesi Müdürü Ali Adataş, isminin baş harfleri Y.K. olan polis çavuşu tarafından ciddi şekilde darp edildi”, polis Y.K. tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli olan polis çavuşu Y.K.’nin dün sabah dershaneye giderek, odasında bulunan Ali Adataş’ın yüzüne ve vücuduna vurarak darp ettiği, Adataş’ın polise şikayetçi olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, 14 Ağustos’ta polis çavuşu Y.K'nın Gönyeli Belediyesi’nde çalışan eşi ile Ali Adataş tartıştı. Yaşanan olay sonrası konu polislik oldu. Bu olayın ardından polis çavuşu Y.K.’nin dün sabah Yeni Sistem Dershanesi’ne giderek olay çıkardığı ve Ali Adataş’ı darp ettiği iddia edildi. Adataş ve dershane yönetimi, Y.K.’den şikayetçi oldu

14 Ağustos’ta polis çavuşu Y.K.’nın Gönyeli Belediyesi’nde çalışan eşi ile Ali Adataş arasında tartışma yaşandığı ve polislik oldukları öğrenildi. Bu olayın ardından polis çavuşu Y.K.’nin dün sabah Yeni Sistem Dershanesi’ne giderek olay çıkardığı iddia edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ali Adataş, “Gönyeli Belediyesi’nde karısıyla bir evrak alıp vermesinden dolayı tartışmamız oldu. Birbirimizden şikayetçi olduk. Olmuş bitmiş bir olayın üzerine geldi. Herhangi bir şey söylemeden bana vurmaya başladı. Kulağıma ve yüzüme vurdu. Ayağa kalkmaya çalıştım, yere düşürdü. Yerde bana elleriyle ve ayaklarıyla vurmaya devam etti. Bir polis gelip bir eğitim yuvasını basacak, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu şahıslar arasında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Ali Adataş’ın şikayeti üzerine ‘darp’ iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Y.K.’nın tutuklandığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Ali Adataş: “Gönyeli Belediyesi’nde karısıyla bir evrak alıp vermesinden dolayı tartışmamız oldu. Birbirimizden şikayetçi olduk. Olmuş bitmiş bir olayın üzerine geldi. Herhangi bir şey söylemeden bana vurmaya başladı. Kulağıma ve yüzüme vurdu. Ayağa kalkmaya çalıştım, yere düşürdü. Yerde bana elleriyle ve ayaklarıyla vurmaya devam etti. Bir polis gelip bir eğitim yuvasını basacak, böyle bir şey olabilir mi?”

“Bir şey söylemeden vurmaya başladı”

Yeni Sistem Dershanesi Müdürü Ali Adataş şöyle konuştu: “Sabah derslerimizi yaparken odamda bilgisayarda işlem yaparken bir bey geldi. Orada sekreter ve bazı veliler de vardı. O bey ‘Ali beyi isterim’ dedi. ‘Buyurun, benim bir dakika’ dedim. Kimin geldiğini falan görmedim, sağ tarafıma dönük iş yapardım. Herhangi bir şey söylemeden bana vurmaya başladı. Kulağıma ve yüzüme vurdu. Ayağa kalkmaya çalıştım, yere düşürdü. Yerde bana elleriyle ve ayaklarıyla vurmaya devam etti. Sırtıma omzuma ve belime vurmaya devam etti. Tabi bu arada bağırıyordu. ‘Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Seni geberteceğim, bıçaklayacağım’ derdi. Sesleri duyan arkadaşlar koştu. Bir velimiz vardı o ayırmaya çalıştı. Onu aldı uzaklaştırdı. Bu sefer masanın üzerindeki demir küreyi üzerime savurdu. Masa sehpasını üzerimize savurdu. Diğer arkadaşlar da gelince müdahale ettiler. Bu arada bağırıp çağırmaya devam etti. Polisi aradık, polis geldi. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Daha sonra öğendik ki arkadaş polismiş. Narkotik Şube’de polis çavuşuymuş”

“Adaletin yerini bulmasını istiyorum”

“Gönyeli Belediyesi’nde dün başka bir olay olmuştu. Orada bir evrak alıp vermesinden dolayı bir tartışmamız oldu. Karısıyla birbirimizden şikayetçi olduk. Olmuş bitmiş bir olayın üzerine geldi. Eşinin eline vurduğunu iddia etti ama öyle bir şey yok. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Dershaneye gelip hiçbir şey söylemeden eşkıya gibi vurmaya başladı. Ben de iş yerimden kendisinden şikayetçi olduk.

Adaleti, halkı savunmak ve korumak olan, yasaların uygulanmasında zorunlu olan polis hiçbir şey söylemeden gelip beni darp etti. Bir polis gelip bir eğitim yuvasını basacak, böyle bir şey olabilir mi? Adaletin yerini bulmasını istiyorum”