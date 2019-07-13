Polis, trafik kazalarına dur demek ve yol güvenliği için başlatılan Trafik Seferberliği kapsamında, Girne'de denetimler yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve Mağusa'da gerçekleştirilen denetimlerin ardından dün de trafik ekipleri tarafından, Girne’de, 10:00 - 12:00 saatleri ile mesai çıkışı 14:00 - 1600 saatleri arasında 3 ayrı noktada denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu yaklaşık 360 araç denetlendi ve suç işlediği tespit edilen toplam 88 araç sürücüsü rapor edildi. Çeşitli suçlardan dolayı 14 araç trafikten men edildi.

YENİDÜZEN’e ulaşan çok sayıda vatandaş trafik denetimlerinin sürekli olması gerektiğine vurgu yaptı. Vatandaşlar “Denetimlerin yıl boyu her noktada olması gerek, trafik kazalarını önlemek için güzel bir adım” ifadelerini kullandı.