Polis denetimlerin 38 kişiye tutukluluk
Polis tarafından ülke genelinde yapılan kontrollerde, 24 kişinin gece sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 13 kişinin maske takmadığı, bir iş yerinin de açık olduğu tespit edildi
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Polis tarafından ülke genelinde yapılan kontrollerde, 24 kişinin gece saat 21:00’den sonraki sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 13 kişinin maske takmadığı, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi.
Polis açıklamasına göre dünden bu sabaha kadar yapılan denetimlerde tespit edilen kişiler tutuklandı; soruşturmalar da devam ediyor.
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