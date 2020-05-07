Polis denetimlerin 38 kişiye tutukluluk

Polis tarafından ülke genelinde yapılan kontrollerde, 24 kişinin gece saat 21:00’den sonraki sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 13 kişinin maske takmadığı, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre dünden bu sabaha kadar yapılan denetimlerde tespit edilen kişiler tutuklandı; soruşturmalar da devam ediyor.