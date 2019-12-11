Polis: Cinayeti itiraf etti
Girne Antik Liman'da öldürülen Halil Karakız'ı öldürmekten yargılanan A.G'nin polise verdiği ifadesinde cinayet işlediğini itiraf ettiği açıklandı.
A+A-
Girne Antik Liman'da öldürülen Halil Karakız'ı öldürmekten yargılanan A.G'nin polise verdiği ifadesinde cinayet işlediğini itiraf ettiği açıklandı. Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini gözündeki morlukların darp izi olduğunu ifade etti. Gökyay, birçok kamera görüntüsünün incelenmeye devam ettiğini ifade ederek 8 gün tutukluluk talep etti.
Mahkeme A.G. hakkında bir gün tutukluluk kararı aldı.
Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler : cinayet, halil karakız, girne
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
“Küfür etti, öldürdüm”Girne Antik Liman’da “denize düşerek, can verdiği” konuşulan Halil Karakız’ın cinayete kurban gittiği anlaşıldı, suçunu itiraf eden 20 yaşındaki A.G., mahkemeye çıkarıldı