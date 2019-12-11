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Polis: Cinayeti itiraf etti

Polis: Cinayeti itiraf etti

Girne Antik Liman'da öldürülen Halil Karakız'ı öldürmekten yargılanan A.G'nin polise verdiği ifadesinde cinayet işlediğini itiraf ettiği açıklandı.

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Girne Antik Liman'da öldürülen Halil Karakız'ı öldürmekten yargılanan A.G'nin polise verdiği ifadesinde cinayet işlediğini itiraf ettiği açıklandı. Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının doktor kontrolünden geçirildiğini gözündeki morlukların darp izi olduğunu ifade etti. Gökyay, birçok kamera görüntüsünün incelenmeye devam ettiğini ifade ederek 8 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme A.G. hakkında bir gün tutukluluk kararı aldı.

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