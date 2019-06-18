Polis: "Cinayeti itiraf etti"

Ötüken-Long Beach arasında darp edilip öldürülen eğitimci Hasan Işık Özgöçmen’in cinayeti ile ilgili soruşturma devam ederken, katil zanlısı Muhammed Salman aleyhindeki tutukluluk süresi uzatıldı

NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI… Müfettiş Muavini Erdim Kara, zanlı Muhammed Salman’ın “ikinci bir gönüllü ifade verdiğini” ve Özgöçmen’i nasıl öldürdüğünü itiraf ettiğini kaydetti. Kara, zanlının ilk ifadesini “Kıbrıs Polisi’ne verdiğini” anımsattı.

GÜNEYDEN EMARELER BEKLENİYOR… Kara, zanlının ilk ifadesi ile birlikte kullanımındaki cep telefonu ve olay tarihinde giydiği kıyafetleri teslim almak için Kıbrıslı Rum yetkili makamlarla bir takım görüşmeler yapıldığını ve emarelerin beklendiğini kaydetti.

Devrim DEMİR

İskele’de Ötüken-Long Beach arasında öldürülen 53 yaşındaki eğitimci Hasan Işık Özgöçmen’in katili olduğu düşünülen Muhammed Salman'ın cinayeti itiraf ettiği açıklandı. Dünkü duruşmada polis, Muhammed Salman'ın itirafta bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının "itirafı" ile yeni detaylara ulaştı. Cinayetin ardından 1 gün kendi evinde gizlenen zanlı, 30 Eylül tarihinde yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini de itiraf etti.

Polis, alınan üç günlük tutukluluk süresinde 15 kişi ile görüştüklerini 7 kişiden ifade temin ettiklerini, zanlının ikinci bir gönüllü ifade vererek maktulü nasıl öldürdüğünün detaylarını verdiğini kaydetti.

Aleyhinde alınan 3 gün tutukluluk süresi dolan zanlı ek süre talebi ile yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Cinayeti itiraf etti

Müfettiş Muavini Erdim Kara, Hasan Işık Özgöçmen’in 28 Eylül tarihinde öldürüldüğünü ancak maktulün cesedinin 30 Eylül tarihinde köpek gezdirmek için çıkan 2 kişi tarafından bulunduğunu anımsattı.

Müfettiş Muavini Kara, zanlının cinayetten sonra Kıbrıs’ın güneyine kaçtığını ve girişimler sonucu 13 Haziran tarihinde ara bölgede KKTC yetkili makamlara teslim edildiğini kaydetti.

Cinayetin üzerinden 9 ay geçtiğini, zanlı Muhammed Salman’ın "Kıbrıs Polisi'ne" cinayet işlediği yönünde itirafta bulunduğunu belirten Kara, teslim alındıktan sonra 14 Haziran tarihinde bir gönüllü ifade daha vererek cinayeti işlediğini kaydetti.

Salman’ın verdiği ikinci gönüllü ifadesinde Özgöçmen’i nasıl öldürdüğüne dair beyanları olduğunu kaydeden Müfettiş Muavini, gönüllü ifadenin soruşturmasının devam ettiğini kaydetti.

Cinayetin ardından evinde saklandı

Polise göre; Hasan Işık Özgöçmen’i öldürdükten sonra, kendi imkânları ile Mağusa’ya ulaşan oradan da İtimat ile Lefkoşa’ya kaçmayı başaran zanlı Muhammed Salman, olay günü evinde saklandı. 29 Eylül tarihinde ise yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine kaçmayı başardı.

Evinde arama yapılacak

Müfettiş Muavini Erdim Kara, zanlının Lefkoşa’da evinde arama yapılacağını, alınması gereken bir takım ifadeler olduğunu ve Salman’ın akıl sağlığı kontrolü için Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'nden geçirileceğini kaydetti.

Kıyafetleri ve telefonun alınması için girişim başlatıldı

Polis, zanlının cinayet günü giydiği kıyafetleri ve kullanımındaki cep telefonunun Kıbrıs’ın güneyinde yaşadığı evde kaldığı yönünde beyanda bulunduğunu belirtti. Polis Kara, emarelerin alınması için girişim başlatıldığını ve Kıbrıs’ın güneyinden yanıt beklendiğini ifade etti.

Zanlının kan örnekleri DNA için Türkiye’ye gönderildi

Müfettiş Muavini Erdim Kara, maktulün aracında bulunan başka bir erkek şahsa ait olduğu tespit edilen DNA örneğinin zanlıya ait olup olmadığının araştırıldığını da belirtti. Kara, tespit için Salman'dan kan numunesi alınarak, Türkiye Kriminal Laboratuvarına gönderildiğini, sonuçların 15-20 gün içinde geleceğini belirtti.

Kara ayrıca, Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz ve zanlının, maktulün ölüm şekli ile ilgili verdiği bilgilerin örtüştüğüne dikkati çekti.

Tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 15 kişi ile görüşüldüğünü 7 kişiden ifade temin edildiğini kaydeden Kara, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlı Muhammed Salman’ın 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek, soruşturmanın selameti için Salman’ın 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşanmıştı?

Ötüken-Long Beach arasında yaşanan cinayetin ardından Eylül ayına yasa dışı yollardan kaçan 23 yaşındaki Muhammed Salman, 19 Ekim tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’da tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçmekten yargılanan Salman 26 Ekim tarihinde 3 ay hapse mahkûm olmuştu.

26 Ocak tarihinde cezası tamamlanan Salman, Kıbrıs’ın güneyinde bir köyde yabancıların tahliye olduktan sonra "iade için beklediği bir yerde" tutuluyordu. 9 ay devam eden karşılıklı görüşmelere sonucu Pakistan uyruklu Muhammed Salman, 13 Haziran tarihinde Ledra Palace geçiş kapısından kuzeye iade edilmişti.