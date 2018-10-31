Polis cinayet zanlısını arıyor
Polis Genel Müdürlüğü, Gönyeli’de bu sabah işlenen cinayet ile ilgili Fatih Çıkrıkçı isimli şahsın arandığını duyurdu,
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Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Gönyeli’de bu sabah işlenen, Gülbahar Ulutan cinayeti ile ilgili Fatih Çıkrıkçı isimli şahsın arandığını duyurdu. Zanlının fotoğrafını paylaşan PGM, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.
Polisin konu ile ilgili duyurusu şöyle; Bugün (31.10.2018 tarihinde), Gönyeli'de, Gülbahar ULUTAN'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, meselede zanlı FATİH ÇIKRIKÇI isimli şahıs aranmaktadır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesi önemle rica olunur.
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