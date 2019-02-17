Polis çavuşu Mertcanoğlu için ‘kritik’ 48 saat

DR. BİRTAN: “HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN DAMARLARDA CİDDİ HASAR OLDU”…YENİDÜZEN’e bilgi veren, ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, Mertcanoğlu’nun sol bacağında hayati önem taşıyan damarlarda ciddi hasar olduğunu, bu nedenle sağ tarafından damar alındığını söyledi, ameliyatın ardından 48 saatlik sürecin ‘kritik’ olduğunu aktardı.

Dörtyol Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Halil Ersan’ın silahı kazaen patladı, Ersan sağ avuç içinden, polis çavuşu Berk Mertcanoğlu ise iki ayağından yaralandı.

Ersan, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Mertcanoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonucunda kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Mertcanoğlu için 48 saatin ‘kritik’ olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’e Mertcanoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili bilgi veren, ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, hastanın çok kan kaybettiğini dile getirdi.

Birtan, Mertcanoğlu’nun sol tarafında hayati önem taşıyan damarlarda ciddi hasar olduğunu, bu nedenle sağ tarafından damar alınarak, bacağın toplar ve atar damar dolaşımının sağlandığını aktardı.

Polis çavuşunun bilincinin açık olduğunu ifade eden Birtan, ameliyatın ardından 48 saatlik sürecin ‘kritik’ olduğunu yineledi.