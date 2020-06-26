Polis çalınan eşyaların sahiplerini arıyor

Polis, bir zanlının tasarrufunda çalıntı eşya ele geçirdi. Çalınan bazı eşyaların sahiplerine ulaştırıldığını duyuran polis, bazı emarelerin sahiplerini tespit edemediğini Mart Haziran 2020 tarihleri arasında eşyası çalınan kişilerin, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Adli Şubeye başvurmaları istendi.

Polisin açıklaması şu şekilde: 2020 yılı Mart - Haziran ayları içerisinde, Lefkoşa'da bazı ikametgahlardan çalınan ziynet eşyaları, cep telefonları, kol saatleri ve güneş gözlükleri bir zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır.

Çalınan bazı eşyaların sahiplerine ulaşılırken, bazı emarelerin sahiplerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Belirtilen tarih aralığında eşyası çalınan şahısların, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Adli Şubeye giderek bulunan eşyaların kendilerine ait olup olmadıklarını teyit ederek polise yardımcı olmaları önemle rica olunur.