Devrim DEMİR

Ülkede artış gösteren kadına şiddet olaylarına dün bir yenisi daha eklendi. Kolordu Komutanlığına bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay B.D., gezmeye gitmek isteyen eşi E.D'yi darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. Polise göre eşinin "boğazını sıkarak yerlerde tekmelediği" iddia edilen zanlı B.D., eşinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Yapılan hastane kontrollerinin ardından, E.D., can güvenliği açısından ilk uçakla dün akşam İstanbul’a gönderilirken, zanlı B.D., aleyhindeki soruşturma tamamlanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ülkede asker olduğuna dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, haftada 5 gün en yakın polis karakoluna imza etmesine, 7 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 75 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı B.D., yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.