Polis, ‘Bize ulaşan şikâyet yok’ dedi

KKTC Cumhurbaşkanlığı resmi twitter sayfasında müzakereler ile ilgili yapılan paylaşımlara tehdit mesajları yağıyor.

Devam eden Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan açıklamalardan hoşnut olmayan bazı kişiler, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’ya ağza alınmayacak küfür ve hakaretler sarf ediyor.

Tehdit ve hareket içeren mesajların bazıları şöyle: “Şehit verdiğimiz toprakları babanın malı gibi veremezsin”, “Taviz verirseniz vicdanınız rahat edecek mi?”, “Yavrular sadece itaat içindir. Gizli iş çeviren, kafa tutan yavruna ne yaparsın?”, “Tarih seni damat Ferit olarak yazdı.Haysiyetsiz…”, “Kardeş sen istediğini ver, istersen…. bile… Ama askerimizin kanının olduğu toprağın 1 karışını bile veremezsin.”

Polis Basın Subaylığı ise bu konuyla ilgili PGM’ye ulaşan bir şikayet olmadığını açıkladı.

Erhürman: “Polisi göreve davet ediyorum”

Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret ve tehdit mesajlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polisi göreve çağırdı. Erhürman, “Bugünkü gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit ve hakaret mesajları yayımlandı. Bu saldırıları esefle kınıyor, Polis Teşkilatı'nı göreve davet ediyorum” açıklamasında bulundu.